Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», разместил новую публикацию в своих социальных сетях перед стартом нового сезона.

«Готов к работе», - написал 39-летний нападающий в соцсети.

Напомним, что Криштиану защищает цвета «Аль-Насра» с января 2023 года. В минувшем сезоне португальский бомбардир провел за саудовскую команду 45 поединков, в которых записал на свой счет 44 гола и 13 результативных передач.

Трудовое соглашение Роналду с саудовским клубом рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 15 миллионов евро.