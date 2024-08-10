Защитнику Эмерику Лапорту не понравилось в Саудовской Аравии. Футболист в августе прошлого года подписал контракт с «Аль-Насром», но теперь он хочет уйти. Как сообщает TodoFichajes, 30-летний Лапорт попросил своих агентов как можно скорее решить вопрос с возвращением в Европу.

По данным источника, Лапорт может отказаться от денег, которые положены ему за оставшиеся два года контракта с «Аль-Насром». Футболист надеется, что при таком раскладе саудовский клуб отпустит его за небольшую трансферную сумму или вообще бесплатно.

До переезда в Саудовскую Аравию Эмерик Лапорта играл за «Манчестер Сити».