Серхио Рамос ведёт переговоры с новыми клубами

Центральный защитник Серхио Рамос продолжает искать новый клуб после расставания с «Севильей».

Экс-капитан мадридского «Реала» стал свободным агентом в начале июля, когда истёк его контракт с «Севильей». По данным журналиста Руди Галетти, сразу несколько клубов из Саудовской Аравии недавно начали переговоры с Рамосом. Обсуждения находятся на начальной стадии, однако стороны заинтересованы в скорейшем заключении сотрудничества.

Серхио Рамос вернулся в родную для себя «Севилью» в сентябре прошлого года. 38-летний ветеран отыграл 37 матчей за андалусийский коллектив в минувшей кампании, отметившись семью голами.