Неймар пройдёт тест ДНК – у него может быть 10-летняя дочь

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар может иметь 10-летнюю дочь. Венгерская модель Габриэлла Гашпар утверждает, что в своё время родила от звёздного футболиста. По словам девушки, её дочь Зоя является результатом короткой встречи с Неймаром. Предполагается, что футболист мог вступить в связь с Габриэллой в 2013 году после матча между сборными Бразилии и Боливии. Теперь Неймар пройдёт тест ДНК. Обо всей этой истории рассказывает Globo.

В настоящий момент 32-летний Неймар работает над восстановлением после травмы. В октябре прошлого года бразильский форвард повредил крестообразную связку колена.