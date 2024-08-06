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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду приступил к тренировкам

06 Августа 2024 • 12:02 Комментировать

Отпуск Криштиану Роналду завершился - и спортсмен вернулся на тренировочное поле. Сейчас его «Аль-Наср» проводит сборы в испанском местечке Марбелья под руководством испанского же наставника Луиса Кастро.

- Возвращаюсь на своё место, - написал в социальных сетях Роналду.

Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии с начала 2023 года. За всё это время он провёл в общей сложности в этой стране 64 матча, забил 58 голов и сделал пятнадцать голевых передач. Ранее португальский суперфутболист успел поиграть за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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