​Роналду приступил к тренировкам

Отпуск Криштиану Роналду завершился - и спортсмен вернулся на тренировочное поле. Сейчас его «Аль-Наср» проводит сборы в испанском местечке Марбелья под руководством испанского же наставника Луиса Кастро.

- Возвращаюсь на своё место, - написал в социальных сетях Роналду.

Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии с начала 2023 года. За всё это время он провёл в общей сложности в этой стране 64 матча, забил 58 голов и сделал пятнадцать голевых передач. Ранее португальский суперфутболист успел поиграть за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».