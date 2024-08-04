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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду вернулся в клуб

04 Августа 2024 • 13:51 Комментировать

Нападающий Криштиану Роналду сделал новую публикацию в социальных сетях. Звёздный португалец сообщил о своём возвращении в расположение «Аль-Насра». На нескольких фотографиях Роналду обнимает своих одноклубников.

«Приятно вернуться», - такими двумя словами подписал публикацию Криштиану.

Как известно, 39-летний Роналду получил отдых после выступления за сборную Португалии на чемпионате Европы. При этом даже во время отпуска звёздный футболист поддерживал себя в форме.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду играет с начала 2023 года. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона 2024/2025.  

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