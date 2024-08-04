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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар близок к завершению карьеры: Бразилец пропустил более трёх лет из-за травм

04 Августа 2024 • 08:00 Комментировать

Возрастные легенды мирового футбола Лионель Месси (795) и Криштиану Роналду (426) за свою продолжительную карьеру пропустили из-за травмы 1221 день на двоих, а 32-летний Неймар не играл из-за повреждений уже 1165 дней. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает путь звёздного бразильца.

Переход в «Барселону»

В 2013 году «Барселона» выложила 88 миллионов евро бразильскому «Сантосу» за главного таланта того времени, однако поначалу Неймар никак себя не показывал, но всё время получал место в стартовом составе, ведь футболист, купленный за такие деньги, просто не может оставаться на скамейке. Уже в первом сезоне за каталонцев вингер получил две травмы, которые выбили его из строя на 2,5 месяца. Остальные сезоны в «Барселоне» получились куда лучше, именно с 2014 по 2017 год мы видели пик Неймара, который за три года пропустил всего несколько игр.

«ПСЖ»

Никто не ожидал, что трансфер в «ПСЖ» обернётся настоящей трагедией для Неймара. В 2017 году французский гранд выложил за бразильца рекордные 222 миллиона евро, которые он точно не окупил своей игрой. С момента прихода в «ПСЖ» не было ни одного сезона, где Неймар не пропускал бы игры из-за травм.

  1. Сезон-2017/18 — пять повреждений;
  2. Сезон-2018/19 — семь;
  3. Сезон-2019/20 — три;
  4. Сезон-2020/21 — пять;
  5. Сезон-2021/22 — шесть;
  6. Сезон-2022/23 — два, но из-за одного повреждения выбыл почти на полсезона.

«Аль-Хиляль»

Летом 2023 года «ПСЖ» был счастлив, что избавился от Неймара, продав его в Саудовскую Аравию за приличные 90 миллионов евро. Саудовцы надеялись, что такая персона значительно повысит интерес к лиге и поднимет уровень команды, но сначала вингер пропустил первые пять матчей из-за мышечного повреждения, а после трёх сыгранных встреч порвал крестообразные связки. С начала октября 2023 года Неймар на поле не выходил, и по сей день он продолжает своё восстановление, а ведь новый сезон уже стучится в окно. 

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до середины следующего года, и, вероятно, продлён он не будет. Возможно, это станет концом карьеры когда-то одного из самых талантливых игроков планеты, ведь футбол ему уже давно не так интересен, как тусовки и игра в покер.

Причины травм

Главная причина травматичности Неймара — непрофессионализм. Речь идёт не о том, как он тренируется или играет, а о поведении за пределами футбольного газона. В СМИ постоянно появляются какие-то истории, которые не красят Неймара — то он замечен с лишним весом, то соседи жалуются на громкую музыку из дома бразильца. Не совсем понятно, зачем Неймар продолжает играть, ему футбол давно уже по-барабану, а денег ему точно хватит до конца своих дней.

Однако есть ещё одна причина травм Неймара — игровой стиль. Неймар относится к числу крутых дриблеров, а таких не любят защитники. У бразильца тяжело отобрать мяч, поэтому он очень часто получает по ногам. Наверное, кто-то делает это специально, но чаще всего это происходит неумышленно в попытках отобрать мяч. Те, кто играл в футбол, поймут, о чём идёт речь.

Что с карьерой

В последние месяцы про Неймара пишут довольно-таки много различной информации. Некоторые даже утверждают, что бразильцу пора завершать карьеру, чтоб не мучить себя. В то же время, в соцсетях футболиста постоянно появляются посты, где он участвует уже не в футбольных турнирах, а в соревнованиях по покеру. В последнем таком турнире Неймар занял второе место, может быть выбрал занятие, которым займётся после завершения карьеры?

Дмитрий Миляев


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар Саудовская Аравия Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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