Неймар: «Я - воин, который никогда не остановится»

Звездный форвард «Аль-Хиляля» Неймар поведал о восстановлении после травмы крестообразных связок колена. Игрок не выходил на поле с октября 2023 года.

«После этого повреждения бывают трудные дни, когда хочется все бросить. Тяжело пройти через все это. Однако я воин, который никогда не остановится. Я буду бороться изо дня в день», - высказался бразильский нападающий в социальных сетях.

Трудовое соглашение Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 30 миллионов евро. За саудовский коллектив нападающий провел всего пять матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.