Неймар работает над возвращением

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар продолжает набирать форму после травмы колена, полученной прошлой осенью. В социальных сетях 32-летний футболист опубликовал фотографию, на которой он работает в тренажёрном зале. Неймар дал понять, что очень ждёт своего возвращения на футбольное поле.

«Ещё один рабочий день, на один день ожидания меньше», - такими словами подписал Неймар фотографию.

За «Аль-Хиляль» Неймар успел провести пять матчей. В них бразилец забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории – в 2017 году «ПСЖ» заплатил за него 222 миллиона евро.