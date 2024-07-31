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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Женат ли Роналду – ответ не получен

31 Июля 2024 • 15:53 Комментировать

На одном из последних видео для фитнес-бренда Whoop звёздный нападающий Криштиану Роналду назвал Джорджину Родригес своей женой. При этом достоверно не известно, состоят ли Криштиану и Джорджина в браке официально.

Проводя экскурсию по своему домашнему спортзалу, Роналду сказал на видео такую фразу: «Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится заниматься с женой дома».

Журналисты PEOPLE связались с представителем Криштиану Роналду, но не получили ответ, женат ли 39-летний футболист.

«На данный момент я не знаю, женат ли Криштиану на Джорджине», - ответили у игрока.

Роналду показал фото с Джорджиной в купальнике

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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