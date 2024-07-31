Женат ли Роналду – ответ не получен

На одном из последних видео для фитнес-бренда Whoop звёздный нападающий Криштиану Роналду назвал Джорджину Родригес своей женой. При этом достоверно не известно, состоят ли Криштиану и Джорджина в браке официально.
Проводя экскурсию по своему домашнему спортзалу, Роналду сказал на видео такую фразу: «Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится заниматься с женой дома».
Журналисты PEOPLE связались с представителем Криштиану Роналду, но не получили ответ, женат ли 39-летний футболист.
«На данный момент я не знаю, женат ли Криштиану на Джорджине», - ответили у игрока.
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