Шунин может поехать к Роналду

В «Динамо» решили не продлевать контракт с Антоном Шуниным, и этим летом опытный вратарь обрёл статус свободного агента. Вешать перчатки на гвоздь 37-летний Шунин пока не планирует, поэтому он изучает варианты по будущему.

Согласно данным «Чемпионата», Шунин может продолжить карьеру в лиге Криштиану Роналду, то есть в чемпионате Саудовской Аравии. По информации источника, представители экс-вратаря «Динамо» ведут переговоры с неназванным клубом из Эр-Рияда и с клубом «Аль-Оруба». Последняя команда по итогам прошлого сезона пробилась в топ-дивизион саудовского футбола.

Отметим, что Антон Шунин проводил в «Динамо» всю свою карьеру.