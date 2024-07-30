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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Шунин может поехать к Роналду

30 Июля 2024 • 13:14 Комментировать

В «Динамо» решили не продлевать контракт с Антоном Шуниным, и этим летом опытный вратарь обрёл статус свободного агента. Вешать перчатки на гвоздь 37-летний Шунин пока не планирует, поэтому он изучает варианты по будущему.

Согласно данным «Чемпионата», Шунин может продолжить карьеру в лиге Криштиану Роналду, то есть в чемпионате Саудовской Аравии. По информации источника, представители экс-вратаря «Динамо» ведут переговоры с неназванным клубом из Эр-Рияда и с клубом «Аль-Оруба». Последняя команда по итогам прошлого сезона пробилась в топ-дивизион саудовского футбола.

Отметим, что Антон Шунин проводил в «Динамо» всю свою карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Антон Шунин трансферы футбола - лето 2024 Аль-Оруба ещё теги
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