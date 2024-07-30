Стал не нужен даже в Саудовской Аравии: Неймар из преемника Месси превратился в картёжника

Неймар и Криштиану Роналду – топовые футболисты, и это единственное, что у них есть общего. Португалец в свои 39 лет пытается обмануть всех: себя, природу и медицину. Он делает всё для того, чтобы его возраст в паспорте был только цифрой. И он очень злится, когда это оказывается не только цифрой. Все сегодняшние проблемы Роналду связаны только с его желаниями, амбициями. И злится он в том числе потому, что даже космическая работа над собой не помогает – возраст берёт своё.

Бразилец – совершенно другое дело. Ему всего 32 года. Это тот возраст, при котором можно показывать хороший футбол на территории Старого Света, и вот только данному факту португалец позавидовал бы. Однако у Неймара есть большие проблемы с амбициями и работой над собой.

В январе 2024 года клуб исключил Неймара из заявки на сезон, чтобы на его легионерское место включить защитника Ренана Лоди. Не забываем, что клуб, о котором идёт речь, саудовский «Аль-Хиляль». И как до такой жизни докатился бразилец? Во-первых, он никогда не вел аскетичный образ жизни, что известно многим. Во-вторых, игре в футбол Неймар предпочёл другую игру – в покер.

Можно ли говорить о том, что бразилец не выжал максимума из своей карьеры? Безусловно. Его ставили в один ряд с Месси и вышеупомянутым Роналду. Даже Пеле говорил о нём много хвалебных слов, когда Неймар играл в «Сантосе». Странно, что человек в свои 32 года не нужен даже на Ближнем Востоке. К слову, склонность к лёгким путям проявилась у бразильца и раньше – когда в 2017 году он перешёл в «ПСЖ». Ведь там тепличный национальный чемпионат, где редко нужно выкладываться на полную катушка, а матчей в ЛЧ за сезон не более 14. То есть Неймар на протяжении шести лет мог играть на автопилоте.

Можно ли сказать, что карьера у Неймара не сложилась? Нет, нельзя. На его счету победа в ЛЧ, в сезоне-2014/2015. И в той «Барселоне» он играл немалую роль. Также не забываем, что на счету бразильца и победа на ОИ-2016 в Рио. Многие говорят, что если бы не травма Неймара на ЧМ-2014, то и известного 1:7 не было бы. Справедливости ради стоит отметить, что и отсутствие Тиагу Силвы также сыграло свою роль. Но, возвращаясь к герою нашего материала, также необходимо помнить, что он является чемпионом Испании и Франции. Да и если посмотреть его статистику, то она будет в большом порядке. Может, дело и в южноамериканской психологии, в которой футбол – это не работа, а скорее развлечение и источник вдохновения. А когда его нет, то начинаются проблемы.

Безусловно, нам хотелось бы, чтобы Неймар был таким же трудолюбивым, как Криштиану. Но если бы все звёзды мировой величины были как Рон, то мы, вероятно, не так сильно ценили бы такое качество, как работа над собой.

Антон Карасевич