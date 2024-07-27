Бензема принялся мазать пенальти - уже четыре промаха подряд

Французский нападающий Карим Бензема принялся мазать с одиннадцатиметровой отметки - он не забил уже четыре пенальти кряду. В очередной раз это случилось в Севилье, где его команда «Аль-Иттихад» сыграла в рамках трофея имени Антонио Пуэрты против «Севильи», и Кике Салас уже на 15-й минуте игры завалил Бензема.

Сам пострадавший решил пробить пенальти, но неудачно - он даже не попал в створ ворот. Это уже четвёртый кряду незабитый пенальти для Бензема и пятый из восьми исполненных за всё время выступлений в арабском клубе.

Напомним, что Бензема покинул мадридский «Реал» в направлении саудитов летом 2023 года.