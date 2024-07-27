Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема принялся мазать пенальти - уже четыре промаха подряд

27 Июля 2024 • 22:07 Комментировать

Французский нападающий Карим Бензема принялся мазать с одиннадцатиметровой отметки - он не забил уже четыре пенальти кряду. В очередной раз это случилось в Севилье, где его команда «Аль-Иттихад» сыграла в рамках трофея имени Антонио Пуэрты против «Севильи», и Кике Салас уже на 15-й минуте игры завалил Бензема.

Сам пострадавший решил пробить пенальти, но неудачно - он даже не попал в створ ворот. Это уже четвёртый кряду незабитый пенальти для Бензема и пятый из восьми исполненных за всё время выступлений в арабском клубе.

Напомним, что Бензема покинул мадридский «Реал» в направлении саудитов летом 2023 года. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Арсенал» близок к рекордной продаже «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» принял решение по Рюдигеру Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Ливерпуль» может сорвать громкий трансфер «Реала» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
23:28 · Испания. Ла Лига
Гюндогана хотят видеть в Саудовской Аравии и Катаре
22:07 · Саудовская Аравия
Бензема принялся мазать пенальти - уже четыре промаха подряд
06:01 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Милана» и сборной Италии будет зарабатывать 4 млн евро в год в Саудовской Аравии слухи
02:29 · Испания. Ла Лига
Форвард «Барселоны» Роке принял решение по будущему на фоне интереса из Саудовской Аравии
01:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем Эдерсона
26 Июля
07:23 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Ливерпуля» выбрал между Роналду и Месси
06:40 · Саудовская Аравия
Пепе всерьёз задумался о завершении карьеры 1
06:28 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» обсуждает с «Барселоной» трансфер форварда
05:53 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» отказался от Эдерсона и Облака
25 Июля
04:47 · Испания. Ла Лига
«Реалу» интересен основной игрок сборной Испании
00:37 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» объявил о подписании звезды «Астон Виллы» официально
24 Июля
09:20 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро
08:12 · Англия. Премьер-лига
Неймар хуже де Брёйне и Левандовски в списке лучших игроков XXI века
05:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не знаю, останется ли Эдерсон»
23 Июля
23:38 · Англия. Премьер-лига
Триппьер решил покинуть «Ньюкасл» – на игрока уже есть претенденты слухи
22:55 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» может переехать в Саудовскую Аравию 1 слухи
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал цену Ришарлисона покупателю из Саудовской Аравии 1
08:51 · США. МЛС
Овечкин выбрал между Роналду и Месси
04:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на слухи о переезде де Брёйне в Саудовскую Аравию
22 Июля
19:08 · Италия. Серия А
Паредес отверг предложение из Саудовской Аравии слухи
07:15 · Англия. Премьер-лига
Роналду поможет своему клубу подписать экс-звезду «Реала»
03:29 · Чемпионат Европы 2024
Бензема прокомментировал победу сборной Испании на Евро
02:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» подпишет нового вратаря, если потеряет Эдерсона
01:54 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Я знал, что Мбаппе окажется в «Реале»
01:46 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» выбирает между звёздами «Арсенала» и «Тоттенхэма» слухи
Все новости