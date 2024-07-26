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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Пепе всерьёз задумался о завершении карьеры

26 Июля 2024 • 06:40 Комментировать

Португальский центральный защитник Пепе может повесить бутсы на гвоздь.

41-летний футболист покинул «Порту» и остался без клуба, что не помешало ему сыграть ключевую роль в сборной Португалии на прошедшем недавно Евро-2024.

На Пепе претендуют клубы из Саудовской Аравии. Переговоры с потенциальными работодателями складывались удачно, однако португалец решил приостановить обсуждения – он признался, что склоняется к завершению карьеры, информирует журналист Руди Галетти. Центрбек взял время на размышления.

Пепе представлял цвета «Порту» с начала 2019 года. Ранее он выступал за турецкий «Бешикташ», мадридский «Реал», всё тот же «Порту» и «Маритиму». Свои первые шаги в профессиональном футболе игрок делал ещё в начале тысячелетия.

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