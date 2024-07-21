В «Манчестер Сити» не планируют продажу Кевина де Брёйне этим летом.

По некоторым данным, бельгиец дал согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад» – позднее эти слухи были опровергнуты. По информации talkSPORT, де Брёйне остаётся долгосрочной целью грандов чемпионата Саудовской Аравии, однако потенциальные покупатели понимают, что приобрести звёздного хавбека этим летом будет трудно, поскольку «Манчестер Сити» запросит за него около 100 млн фунтов стерлингов (более 118 млн евро). И это несмотря на истекающий через год контракт 33-летнего игрока.

Напомним, что «Аль-Иттихаду» также интересен и другой футболист «горожан» – Эдерсон. Впрочем, за бразильца английский клуб также требует солидную компенсацию.