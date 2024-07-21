Криштиану Роналду наслаждается отпуском в семейном кругу. В воскресенье нападающий «Аль-Насра» сделал в социальных сетях новую публикацию, показав милое фото с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

«Моя жизнь», - так подписал фотографию 39-летний Роналду.

В скором времени Криштиану Роналду вернётся к полноценным тяжёлым тренировкам, поскольку старт нового футбольного сезона не за горами. Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что летом Роналду выступил на чемпионате Европы, где сборная Португалии добралась до четвертьфинала.