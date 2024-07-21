Криштиану Роналду продолжает отдыхать в преддверии старта предсезонной подготовки. Накануне 39-летний форвард решил покататься на велосипеде. Фотографию на этом транспортном средстве Роналду продемонстрировал в социальных сетях.

Напомним, что сборная Португалии на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, где проиграла Франции по пенальти после ничьей 0:0. После турнира Роналду отправился в отпуск, но при этом он продолжает поддерживать себя в отличной физической форме.

Криштиану Роналду уже полтора года представляет «Аль-Наср». Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025.