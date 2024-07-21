Криштиану Роналду в отпуске активно проводит время в семейном кругу, поддерживая при этом хорошую физическую форму. На выходных 39-летний португалец опубликовал в социальных сетях несколько ярких фотографий. На одной из них Роналду запечатлён рядом со своей возлюбленной Джорджиной Родригес в Красном море.

Как известно, на клубном уровне Криштиану Роналду представляет саудовский «Аль-Наср». Действующий контракт португальского форварда рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года. Поговаривают, что Роналду даст согласие на продление трудового соглашения до лета 2026-го.