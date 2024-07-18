Как и ожидалось, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Клуб «Аль-Кадисия» в четверг официально объявил о подписании контракта с 35-летним габонским футболистом. Условия сделки пока что не раскрываются.

Напомним, что днём ранее Обамеянг попрощался с «Марселем». За клуб французской Лиги 1 опытный нападающий выступал в течение одного сезона.

Отметим, что «Аль-Кадисия» в новом сезоне будет выступать в топ-дивизионе Саудовской Аравии. Путёвку в элитную Про-лигу команда завоевала по итогам прошлого сезона.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Пьера-Эмерика Обамеянга в 5 миллионов евро.