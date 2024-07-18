Ракитич подпишет 2-летний контракт с «Хайдуком»

Хорватский полузащитник Иван Ракитич покидает клуб «Аль-Шабаб». Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Хорватии.

Новым местом работы игрока станет «Хайдук». Опытный игрок подпишет с хорватским клубом двухлетнее трудовое соглашение. В подписании Ракитича лично заинтересован рулевой команды Дженнаро Гаттузо.

В прошлом сезоне Иван поучаствовал в 35 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и пять результативных передач. В Европе хорват известен по выступлениям за «Севилью» и каталонскую «Барселону».