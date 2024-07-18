Экс-игрок «Барселоны» Ракитич решил уехать из Саудовской Аравии

Экс-футболист «Севильи» и каталонской «Барселоны» Иван Ракитич намерен покинуть саудовский «Аль-Шабаб», об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, хорватский хавбек уведомил руководство клуба о своем решении. Ракитич хочет продолжить карьеру в Европе. Ранее в прессе сообщалось об интересе к 36-летнему игроку со стороны хорватского «Хайдука».

Иван присоединился к «Аль-Шабабу» в начале 2024 года, перебравшись из «Севильи». В минувшем сезоне опытный полузащитник провел 35 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.