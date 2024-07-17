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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар уже тренируется в спортзале – бразилец не играл 9 месяцев

17 Июля 2024 • 14:16 Комментировать

Звёздный нападающий Неймар близок к восстановлению после серьёзной травмы колена, которую он получил в октябре прошлого года. «Аль-Хиляль» опубликовал в социальных сетях видео с Неймаром, где 32-летний форвард тренируется в спортзале. Очевидно, в обозримом будущем Неймар сможет вернуться к полноценным занятиям на поле.

За «Аль-Хиляль» после прошлогоднего трансфера Неймар успел провести пять матчей. В них бразилец записал на свой счёт один гол и три голевых паса на партнёров.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории – в 2017 году «ПСЖ» заплатил за форварда 222 миллиона евро.

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Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль ещё теги
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