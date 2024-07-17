«Аль-Хиляль» сообщил важную новость о Неймаре

Звездный бразильский нападающий Неймар, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы колена, близок к возвращению в строй. Об этом сообщила пресс-служба «Аль-Хиляля».

«Неймар возвращается», - говорится в публикации саудовского клуба в соцсетях.

Напомним, что 32-летний форвард находится в лазарете с октября прошлого года, когда получил разрыв крестообразных связок.

Неймар пополнил ряды «Аль-Хиляля» летом 2023 года. Нападающий сыграл за саудовский коллектив всего пять поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.