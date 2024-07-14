Джорджина Родригес, возлюбленная звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду, активно публикует в социальных сетях фотографии и видео с летнего семейного отдыха. Одно из фото оказалось особенно обсуждаемым среди болельщиков. На нём 39-летний Роналду стоит на берегу и смотрит на закат.

Разумеется, любители футбола стали шутить о том, что Роналду наблюдает за закатом своей футбольной карьеры.

Стоит сказать, что сборная Португалии на чемпионате Европы добралась до четвертьфинала, где проиграла Франции по пенальти. Криштиану Роналду на турнире не смог забить ни одного гола.

Роналду не уйдёт из футбола – раскрыта невероятная цель Криштиану