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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мане может вернуться в Европу - назван клуб

14 Июля 2024 • 11:21 Комментировать

Известный сенегальский нападающий Садио Мане может покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу, об этом рапортует портал Todofichajes.

По данным источника, в подписании 32-летнего футболиста заинтересован австрийский «РБ Зальцбург». Стоит отметить, что Садио выступал за этот клуб на старте свой карьеры. Он защищал цвета австрийской команды с 2012 по 2014 год. Затем Мане переехал в Английскую премьер-лигу, где провел успешный этап карьеры в «Ливерпуле».

Сенегалец является игроком саудовского «Аль-Насра» с лета 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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