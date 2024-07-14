Мане может вернуться в Европу - назван клуб

Известный сенегальский нападающий Садио Мане может покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу, об этом рапортует портал Todofichajes.

По данным источника, в подписании 32-летнего футболиста заинтересован австрийский «РБ Зальцбург». Стоит отметить, что Садио выступал за этот клуб на старте свой карьеры. Он защищал цвета австрийской команды с 2012 по 2014 год. Затем Мане переехал в Английскую премьер-лигу, где провел успешный этап карьеры в «Ливерпуле».

Сенегалец является игроком саудовского «Аль-Насра» с лета 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.