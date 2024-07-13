Раскрыта зарплата Блана в Саудовской Аравии

В субботу было объявлено о назначении Лорана Блана на должность главного тренера саудовского «Аль-Иттихада». Как удалось выяснить SportsZone, в Саудовской Аравии Блан будет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

Источник отмечает, что в трудовом соглашении Лорана Блана прописан солидный бонус за чемпионство. Если «Аль-Иттихад» сможет выиграть лигу, то французский тренер получит дополнительно 8 миллионов евро.

Стоит сказать, что в прошлом чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» занял только пятое место. От «Аль-Хиляля», выигравшего чемпионский титул, команда отстала на 42 очка.