Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о назначении Лорана Блана на должность главного тренера. 58-летний специалист возвращается к работе после некоторой паузы. Предыдущим клубом Блана был «Лион», откуда он ушёл в сентябре прошлого года.

В футбольном мире как тренер Лоран Блан известен главным образом по работе с «ПСЖ» и с национальной сборной Франции.

Отметим, что прошлый чемпионат Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» завершил на пятой позиции в турнирной таблице. В 34 матчах сезона команда смогла набрать 54 зачётных балла. За «Аль-Иттихад» выступает Карим Бензема, который в 2022 году выиграл «Золотой мяч».