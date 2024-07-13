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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бывший тренер сборной Франции возглавил «Аль-Иттихад» официально

13 Июля 2024 • 16:45 Комментировать

Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о назначении Лорана Блана на должность главного тренера. 58-летний специалист возвращается к работе после некоторой паузы. Предыдущим клубом Блана был «Лион», откуда он ушёл в сентябре прошлого года.

В футбольном мире как тренер Лоран Блан известен главным образом по работе с «ПСЖ» и с национальной сборной Франции.

Отметим, что прошлый чемпионат Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» завершил на пятой позиции в турнирной таблице. В 34 матчах сезона команда смогла набрать 54 зачётных балла. За «Аль-Иттихад» выступает Карим Бензема, который в 2022 году выиграл «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Лоран Блан Аль-Иттихад Джидда
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