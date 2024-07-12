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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» ведёт переговоры с Роналду о продлении контракта

12 Июля 2024 • 19:55 Комментировать

Португальский форвард Криштиану Роналду, скорее всего, останется в «Аль-Насре».

Как пишет в своих социальных сетях журналист Бен Джейкобс, клуб из Саудовский Аравии хочет продлить трудовой договор со звёздным футболистом до 2026 года, текущее соглашение действует до лета следующего года.

Отмечается, что благодаря продлению контракта у Роналду возрастут шансы на то, чтобы сыграть на ЧМ-2026.

В прошлом сезоне португалец 45 раз выходил на поле в футболке «Аль-Насра», 44 раза поразил ворота соперников и сделал 13 ассистов на своих партнёров. Трансферная стоимость Роналду оценивается в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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