«Аль-Иттихад» договорился с экс-тренером сборной Франции

Саудовский «Аль-Иттихад» близок к назначению нового главного тренера. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» договорился с бывшим тренером сборной Франции Лораном Бланом.

С 58-летним Бланом был согласован контракт на два года - до конца сезона 2025/2026. В трудовом соглашении будет прописана опция продления ещё на один сезон.

Лоран Блан не имеет клубной прописки с сентября прошлого года после ухода из «Лиона». Ранее этот специалист лишь раз работал за пределами родной Франции – в 2020-2022 годах Блан тренировал «Аль-Райан» в Катаре.