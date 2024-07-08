Роналду не уйдёт из футбола – раскрыта невероятная цель Криштиану

Криштиану Роналду на сегодняшний день не имеет планов по завершению игровой карьеры. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на A Bola.

Источник отмечает, что 39-летний Роналду имеет большую цель – звёздный португалец хочет выйти на поле в официальном матче со своим сыном. Сейчас Криштиану-младшему 14 лет.

Стоит сказать, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года. Ходили слухи, что саудовский клуб планирует продлить контракт со звёздным форвардом ещё на один сезон.

Напомним, что сборная Португалии с Роналду в составе недавно проиграла Франции по пенальти и вылетела с чемпионата Европы по итогам четвертьфинала.