Ракитич договорился с клубом, где тренирует Гаттузо

Полузащитник Иван Ракитич согласовал условия личного контракта с новым клубом. Как сообщает Sportske Novosti, в скором времени 36-летний футболист поставит подписи под трудовым соглашением с хорватским «Хайдуком».

Стоит сказать, что главным тренером «Хайдука» недавно стал Дженнаро Гаттузо. Словом, Иван Ракитич будет выступать под руководством известного в прошлом футболиста.

С января текущего календарного года Иван Ракитич играл в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб». Ранее полузащитник поиграл в Европе за такие команды, как «Севилья», «Барселона», «Шальке» и «Базель».