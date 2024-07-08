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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Муту назвал причину, почему Роналду не завершает карьеру

08 Июля 2024 • 12:38 Комментировать

Бывший нападающий сборной Румынии Адриана Муту рассказал, почему 39-летний португалец Криштиану Роналду не завершает карьеру.

«Криштиану хочет сыграть со своим сыном. Вот его настоящая мотивация. Именно поэтому он не завершает карьеру. Думаю, в «Аль-Насре» это вполне возможно, в отличие от мадридского «Реала». Спустя год они могли бы провести вместе один тайм», - передает слова Адриана I am Sport.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану стал лучшим бомбардиром. Португалец отметился 35 забитыми мячами (восемь – с пенальти) и 11 голевыми передачами в 31 встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Адриан Муту
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