Муту назвал причину, почему Роналду не завершает карьеру

«Криштиану хочет сыграть со своим сыном. Вот его настоящая мотивация. Именно поэтому он не завершает карьеру. Думаю, в «Аль-Насре» это вполне возможно, в отличие от мадридского «Реала». Спустя год они могли бы провести вместе один тайм», - передает слова Адриана I am Sport.