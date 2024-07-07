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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джеррард рассказал о мечте, связанной с Месси

07 Июля 2024 • 15:50 Комментировать

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о мечте, которая связана с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси. Так, Джеррард хотел бы привести Месси в «Аль-Иттифак», который он сейчас тренирует.

«Я мечтаю видеть Месси в «Аль-Иттифаке». Он невероятный футболист и стал бы большим активом для клуба. Я знаю, что игрокам сложно переехать в Саудовскую Аравию, но в мечтах нет ничего плохого», - слова Джеррарда приводит AS.

Стивен Джеррард тренирует «Аль-Иттифак» с прошлого лета. А Лионель Месси прошлым летом подписал контракт с «Интер Майами», хотя слухи тоже связывали его с клубами Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Стивен Джеррард Аль-Иттифак ещё теги
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