Джеррард рассказал о мечте, связанной с Месси

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассказал о мечте, которая связана с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси. Так, Джеррард хотел бы привести Месси в «Аль-Иттифак», который он сейчас тренирует.

«Я мечтаю видеть Месси в «Аль-Иттифаке». Он невероятный футболист и стал бы большим активом для клуба. Я знаю, что игрокам сложно переехать в Саудовскую Аравию, но в мечтах нет ничего плохого», - слова Джеррарда приводит AS.

Стивен Джеррард тренирует «Аль-Иттифак» с прошлого лета. А Лионель Месси прошлым летом подписал контракт с «Интер Майами», хотя слухи тоже связывали его с клубами Саудовской Аравии.