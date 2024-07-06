Пепе ещё не принял решение по будущему – игрока ждут в Саудовской Аравии

Центральный защитник сборной Португалии Пепе не знает, где продолжит карьеру.

Недавно 41-летний ветеран в составе своей национальной команды вылетел с Евро-2024 – португальцы уступили Франции в серии пенальти. С июля Пепе является свободным агентом, так как его контракт с «Порту» подошёл к концу. По сообщениям Transfer News Live, центрбек ещё не решил, где будет выступать в новом сезоне. Как известно, на игрока есть претенденты в Саудовской Аравии – переговоры должны состояться в ближайшее время.

На счету Пепе 141 матч за сборную Португалии. В феврале 2025 года футболист отметит 42-й день рождения.