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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Стал известен гонорар Пиоли в Саудовской Аравии

04 Июля 2024 • 01:36 Комментировать

Как известно, бывший наставник «Милана» Стефано Пиоли оказался в Саудовской Аравии, он будет тренировать «Аль-Иттихад». Соблазнили его очень приличные цифры в контракте - как сообщает Tuttomercatoweb, в зависимости от размера бонуса его гонорар составит от 15 до 18 миллионов евро за сезон.

Это огромная разница по сравнению с жалованьем в «Милане», где Пиоли получал «лишь» четыре миллиона евро. Так как контракт подписан сроком на три года, то Стефано теоретически может заработать до 54 миллионов евро.

Любопытно, что свой первый матч в качестве тренера «Аль-Иттихада» Пиоли проведёт против «Интера» - 7 августа саудовский клуб сыграет «товарняк» с чемпионом Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
Стефано Пиоли Аль-Иттихад Джидда
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