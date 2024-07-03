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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-наставник «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»

03 Июля 2024 • 21:54 Комментировать

Стефано Пиоли, который ранее возглавлял «Милан», стал новым главным тренером саудовского клуба «Аль-Иттихад».

Как информирует в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 58-летний специалист уже подписал контракт с новым клубом, соглашение рассчитано на три года. Отметим, что за саудовский клуб выступают Карим Бензема и Н'Голо Канте.

Напомним, об увольнении Пиоли из «Милана» стало известно 24 мая, командой он руководил на протяжении пяти лет и смог выиграть с клубом Серию А. Всего «россонери» под его руководством провели 239 матчей и одержали 132 победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Стефано Пиоли Фабрицио Романо Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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