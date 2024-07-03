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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Пиоли в ближайшее время возглавит «Аль-Иттихад»

03 Июля 2024 • 09:56 Комментировать

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не будет брать перерыв от работы. Ожидается, что специалист уже в ближайшие дни станет наставником «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии.

Журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что уже в среду клуб может завершить сделку, а через несколько дней объявить о назначении Пиоли главным тренером. Исходя из этого следует, что арабский клуб просто уволит действующего тренера Марсело Галлардо ради итальянца.

Если переговоры пройдут успешно, то «Аль-Иттихад» станет первым зарубежным клубом для 58-летнего итальянца. За саудовский клуб выступают Карим Бензема и Н'Голо Канте.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Саудовская Аравия Аль-Иттихад ещё теги
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