Пиоли в ближайшее время возглавит «Аль-Иттихад»

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не будет брать перерыв от работы. Ожидается, что специалист уже в ближайшие дни станет наставником «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии.

Журналист Джанлука ди Марцио сообщает, что уже в среду клуб может завершить сделку, а через несколько дней объявить о назначении Пиоли главным тренером. Исходя из этого следует, что арабский клуб просто уволит действующего тренера Марсело Галлардо ради итальянца.

Если переговоры пройдут успешно, то «Аль-Иттихад» станет первым зарубежным клубом для 58-летнего итальянца. За саудовский клуб выступают Карим Бензема и Н'Голо Канте.