Гаттузо хочет подписать Ракитича в свой новый клуб

Известный хорватский полузащитник Иван Ракитич может продолжить свою карьеру на родине. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно журналисту, в подписании футболиста заинтересован новый главный тренер хорватского коллектива Дженнаро Гаттузо. 36-летний Ракитич перебрался в чемпионат Саудовской Аравии зимой текущего года. Иван подписал долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость хорвата оценивается в 3,5 миллиона евро.

В Европе хавбек известен по выступлениям за «Базель», «Шальке», «Севилью» и каталонскую «Барселону».