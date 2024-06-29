Защитник «Интера» отказался играть в Саудовской Аравии

Бенжамен Павар, футболист миланского «Интера», заинтересовал ряд клубов из Саудовской Аравии.

Как передаёт в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, команды из этой страны обсуждали с окружением игрока возможный переход француза, однако Павар сразу же заявил, что в данный момент не готов переезжать в Саудовскую Аравию.

Трудовое соглашение Павара с «Интером» действует до 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне 28-летний футболист 32 раза выходил на поле в составе «Интера» и сделал три результативные передачи на партнёров.