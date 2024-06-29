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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Защитник «Интера» отказался играть в Саудовской Аравии

29 Июня 2024 • 10:31 Комментировать

Бенжамен Павар, футболист миланского «Интера», заинтересовал ряд клубов из Саудовской Аравии.

Как передаёт в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, команды из этой страны обсуждали с окружением игрока возможный переход француза, однако Павар сразу же заявил, что в данный момент не готов переезжать в Саудовскую Аравию.

Трудовое соглашение Павара с «Интером» действует до 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне 28-летний футболист 32 раза выходил на поле в составе «Интера» и сделал три результативные передачи на партнёров.

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