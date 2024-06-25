Из клуба Роналду может уйти звезда

Нападающий Садио Мане может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах издание AS, в «Аль-Насре» 32-летний сенегальский футболист чувствует себя некомфортно.

В то же время отмечается, что Мане может продолжить выступления в Саудовской Аравии. Так, сенегалец может перебраться в «Аль-Иттихад» и стать одноклубником Карима Бензема. Речь может пойти об аренде на сезон.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Садио Мане в 15 миллионов евро.

Отметим, что «Аль-Наср», за который играет не только Мане, но и Криштиану Роналду, завершил последний чемпионат Саудовской Аравии на втором месте.