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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Стюарт Пирс считает, что Роналду может помочь смена клуба

25 Июня 2024 • 14:22 Комментировать

Бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс высказался на тему футбольного долголетия Криштиану Роналду.

«Роналду хочет играть как можно дольше, и я восхищаюсь им за это. Деньги ему явно не нужны. Я восхищаюсь тем, как он стремится двигаться вперёд.

Я закончил карьеру в 40 лет, но я был защитником. Думаю, защитником быть проще, поскольку нападающий постоянно должен что-то создавать, а для этого нужны прилив темпа и энергия. Что касается меня, то я провёл в одном клубе 12 лет, а потом менял клубы несколько раз, и это меня вдохновляло. Это был новый вызов. Думаю, Роналду тоже нужно будет искать новые вызовы, чтобы подстёгивать себя», - сказал Пирс talkSPORT.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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