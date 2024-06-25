Стюарт Пирс считает, что Роналду может помочь смена клуба

Бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс высказался на тему футбольного долголетия Криштиану Роналду.

«Роналду хочет играть как можно дольше, и я восхищаюсь им за это. Деньги ему явно не нужны. Я восхищаюсь тем, как он стремится двигаться вперёд.

Я закончил карьеру в 40 лет, но я был защитником. Думаю, защитником быть проще, поскольку нападающий постоянно должен что-то создавать, а для этого нужны прилив темпа и энергия. Что касается меня, то я провёл в одном клубе 12 лет, а потом менял клубы несколько раз, и это меня вдохновляло. Это был новый вызов. Думаю, Роналду тоже нужно будет искать новые вызовы, чтобы подстёгивать себя», - сказал Пирс talkSPORT.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.