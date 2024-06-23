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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду приобрёл себе землю на 25 миллионов фунтов на элитных островах в Дубаи

23 Июня 2024 • 23:27 Комментировать

Португальский нападающий Криштиану Роналду времени на Ближнем Востоке зря не теряет - помимо зарабатывания денег на поле он также вкладывает их в недвижимость. Как стало известно, Роналду приобрёл землю на острове из рукотворной лагуны «Жумейра-Бэй», где позволить себе жить могут лишь самые сливки общества. Остров расположен примерно в восьми километрах от центра Дубаи, с материком его связывает 300-метровый мост. В планах Роналду - строительство личной виллы, а также содержание яхты. Дело, в общем-то, обыденное  в тех местах.

Напомним, что Роналду активно вкладывается в недвижимость, владея несколькими отелями.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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