Роналду приобрёл себе землю на 25 миллионов фунтов на элитных островах в Дубаи

Португальский нападающий Криштиану Роналду времени на Ближнем Востоке зря не теряет - помимо зарабатывания денег на поле он также вкладывает их в недвижимость. Как стало известно, Роналду приобрёл землю на острове из рукотворной лагуны «Жумейра-Бэй», где позволить себе жить могут лишь самые сливки общества. Остров расположен примерно в восьми километрах от центра Дубаи, с материком его связывает 300-метровый мост. В планах Роналду - строительство личной виллы, а также содержание яхты. Дело, в общем-то, обыденное в тех местах.

Напомним, что Роналду активно вкладывается в недвижимость, владея несколькими отелями.