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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-звезду «Ливерпуля» Фирмино решили выгнать из саудовского клуба

22 Июня 2024 • 09:58 Комментировать

Бразильский форвард Роберто Фирмино больше не нужен саудовскому клубу «Аль-Ахли». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Руди Галетти.

По сведениям источника, наставник команды Матиас Яйссле попросил руководство клуба избавиться от бразильца. Руководство приняло просьбу главного тренера и начало подыскивать Фирмино новый клуб.

В прошедшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии форвард сыграл 32 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Срок трудового договора Роберто с «Аль-Ахли» рассчитан до 2026 года, его стоимость – восемь миллионов евро.

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