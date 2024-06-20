Президент «Аль-Иттихада»: «Гальярдо потребовал отстранения Бензема – это неприемлемо»

Марсело Гальярдо действительно покидает должность главного тренера «Аль-Иттихада». Информацию подтвердил президент саудовского клуба Лоай Наер.

«Гальярдо допустил серьёзные ошибки. Он потребовал отстранения Бензема, что неприемлемо. Карим является важной частью проекта клуба и всего саудовского футбола», - слова функционера приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Карим Бензема перебрался в «Аль-Иттихад» прошлым летом. С тех пор форвард провёл 29 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.

Ранее появлялась информация о том, что «Аль-Иттихад» может возглавить Маурицио Сарри.