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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Пиоли может стать тренером Бензема

20 Июня 2024 • 17:21 Комментировать

По завершению сезона 2023/2024 Стефано Пиоли покинул должность главного тренера «Милана», хотя команда заняла второе место в Серии А и попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. Продолжить карьеру Поли может в Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, кандидатуру Пиоли изучает «Аль-Иттихад».

По данным источника, «Аль-Иттихад» обсуждает кандидатуры трёх специалистов, и Пиоли находится в шорт-листе. Какие ещё тренеры есть в этом списке, не раскрывается.

Отметим, что за «Аль-Иттихад» играет Карим Бензема и другие известные футболисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Стефано Пиоли Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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