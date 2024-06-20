Саудовская Аравия набирает игроков в третью лигу

Саудовский футбол развивается - если не в качественном смысле, то в количественном точно. Сейчас саудиты задумали организовать у себя уже третью по силе лигу - в настоящий момент их только две. Им нужны игроки - и поиски их проходят по привычному восточному сценарию. На испанском портале Futbol Jobs (то есть работа по футболу) появилось объявление о наборе.

Есть и требования - кандидат должен отыграть не менее десяти матчей в прошедшем сезоне 2023/2024, причем не абы где, а в чемпионате «высокого уровня». Зарплаты - от шести до двадцати тысяч американских долларов ежемесячно. Впрочем, на самые высокие гонорары могут претендовать только нападающие. Труд защитников и полузащитников оплачивается скромнее - до 10 тысяч, не больше.