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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Ромащенко: Интерес из Катара и Саудовской Аравии действительно есть

18 Июня 2024 • 13:21 Комментировать

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался о возможном назначении в клубы Саудовской Аравии или Катара.

«Предметный интерес сейчас действительно есть. Но конкретизировать на данный момент не хотелось бы», — приводит слова Ромащенко «Чемпионат».

Последним местом работы 50-летнего тренера был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с августа 2023 по апрель 2024 года. Вместо Ромащенко в «Ахмат» был назначен Магомед Адиев.

Ранее Ромащенко входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше», польской «Легии», сборной России и многих других командах.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко
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