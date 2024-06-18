Ромащенко: Интерес из Катара и Саудовской Аравии действительно есть

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался о возможном назначении в клубы Саудовской Аравии или Катара.

«Предметный интерес сейчас действительно есть. Но конкретизировать на данный момент не хотелось бы», — приводит слова Ромащенко «Чемпионат».

Последним местом работы 50-летнего тренера был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с августа 2023 по апрель 2024 года. Вместо Ромащенко в «Ахмат» был назначен Магомед Адиев.

Ранее Ромащенко входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше», польской «Легии», сборной России и многих других командах.