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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гаттузо отказался от работы в Саудовской Аравии слухи

10 Июня 2024 • 21:25 Комментировать

Бывший главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо не возглавит саудовский «Аль-Таавун». Об этом сообщает журналист Джонатан Рамос.

По информации источника, клуб сделал предложение Гаттузо еще в мае, однако тренер решил отказаться от работы в Саудовской Аравии. Утверждается, что итальянский специалист ждет предложения от серьезного европейского клуба.

Последним местом работы 46-летнего Гаттузо был французский «Марсель». Тренер возглавлял клуб с сентября 2023 по февраль 2024 года.

Напомним, ранее Гаттузо возглавлял «Валенсию», «Наполи», «Милан», «Пизу» и «Палермо».

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Евро-Футбол.Ру,
Дженнаро Гаттузо Аль-Таавун Бурайда
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