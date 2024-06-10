Бывший главный тренер итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо не возглавит саудовский «Аль-Таавун». Об этом сообщает журналист Джонатан Рамос.

По информации источника, клуб сделал предложение Гаттузо еще в мае, однако тренер решил отказаться от работы в Саудовской Аравии. Утверждается, что итальянский специалист ждет предложения от серьезного европейского клуба.

Последним местом работы 46-летнего Гаттузо был французский «Марсель». Тренер возглавлял клуб с сентября 2023 по февраль 2024 года.

Напомним, ранее Гаттузо возглавлял «Валенсию», «Наполи», «Милан», «Пизу» и «Палермо».