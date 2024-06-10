Щесны договорился о контракте с клубом Роналду

Польский голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как передаёт на своих страницах The Athletic, футболист договорился с «Аль-Насром» о соглашении, которое будет рассчитано на два года, а его зарплата составит 19 миллионов евро в год. Клубы также достигли принципиальной договорённости о трансфере вратаря. Ожидается, что сделка будет оформлена на этой неделе.

За туринский клуб Щесны выступает с лета 2017 года. С тех пор голкипер принял участие в 252 официальных матчах, в которых пропустил 233 гола. Портал Transfermarkt оценивает польского голкипера в шесть миллионов евро.