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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Кулибали высказался о переезде в Саудовскую Аравию

09 Июня 2024 • 17:09 Комментировать

Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался о чемпионате Саудовской Аравии, куда он перебрался в прошлом году.

«Вначале никто толком не знал об этой лиге. Для меня это было важное решение. Когда я увидел, что сюда поехали такие футболисты, как Роналду, Бензема и Канте, с которым я играл в «Челси», то я тоже сделал свой выбор.

У меня был трудный год в «Челси», и я хотел сменить обстановку. Когда мне позвонили, я узнал об этом клубе.  Я рад находиться здесь сегодня», - сказал Кулибали The Mirror.

За «Аль-Хиляль» Кулибали провёл 44 матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Калиду Кулибали Аль-Хиляль Эр-Рияд
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