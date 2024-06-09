Кулибали высказался о переезде в Саудовскую Аравию

Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался о чемпионате Саудовской Аравии, куда он перебрался в прошлом году.

«Вначале никто толком не знал об этой лиге. Для меня это было важное решение. Когда я увидел, что сюда поехали такие футболисты, как Роналду, Бензема и Канте, с которым я играл в «Челси», то я тоже сделал свой выбор.

У меня был трудный год в «Челси», и я хотел сменить обстановку. Когда мне позвонили, я узнал об этом клубе. Я рад находиться здесь сегодня», - сказал Кулибали The Mirror.

За «Аль-Хиляль» Кулибали провёл 44 матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.